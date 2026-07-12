El ala-pívot finlandés Olivier Nkamhoua, primer fichaje del Barça, firma hasta 2028

El internacional finlandés, de 23 años y 2,03 metros, llegará al Palau Blaugrana procedente del Varese italiano, donde promedió 16,2 puntos y 5,6 rebotes en 30 minutos en 28 partidos la pasada campaña.

"Es un jugador que puede aportar energía en defensa, anticipación en el rebote y también contundencia ofensiva, con capacidad para coger la pelota al vuelo y matar", destaca el Barça en su página web.

En declaraciones a los medios de comunicación del club, el ala-pívot ha asegurado que se siente "muy feliz" por recalar en un equipo que ha definido como "histórico", "con una gran tradición" y "una afición increíble".

"Será mi primer año a este nivel. Intentaré aportar energía, esfuerzo, buena decisión en los tiros e intensidad en defensa. Hay muchas cosas que creo que puedo aportar, pero hay que ir paso a paso. Mi objetivo es crecer cada día y ser mejor que el año anterior. Poder disputar una competición como la Euroliga es emocionante", ha añadido.

Nacido en Helsinki, hijo de madre finlandesa y de padre camerunés exjugador de baloncesto, Nkamhoua se formó en su ciudad natal hasta los 17 años, cuando emigró a la liga universitaria estadounidense (NCAA).

En sus cinco cursos en América, cuatro en los Tennesse Volunteers y uno en los Michigan Wolverines, promedió 8,1 puntos y 4,4 rebotes en 138 partidos.

Regresó a Europa en 2024 para enrolarse en el Niners Chemnitz, con el que registró una media de 10 puntos y 4,7 rebotes en la Liga alemana, y de 14,8 puntos y 4,8 rebotes en la Liga de Campeones.

Internacional en las categorías inferiores con Finlandia, el ala-pívot se estrenó con el combinado absoluto en 2023, y, desde entonces, es uno de los referentes de su selección, que terminó cuarta en el último Eurobasket.

Nkamhoua es el primer fichaje oficial del Barça para la próxima temporada y se une a los cinco jugadores que actualmente conforman la plantilla del cuadro catalán: el base Juan Núñez, los escoltas Kevin Punter y Darío Brizuela, el alero Joel Parra (renovado hasta 2030 el pasado viernes) y el ala-pívot Tornike Shengelia.

Asimismo, el conjunto azulgrana, que ha confirmado la salida de nueve jugadores después de encadenar el tercer año en blanco, aún no ha anunciado quién será el entrenador el curso que viene.