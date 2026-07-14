Aaron Doornekamp extiende su vinculación con La Laguna Tenerife por una temporada más

Esta será la octava campaña que sumará Doornekamp en el proyecto canarista entre las dos etapas que ha estado en la isla, la primera en la 2016/17, y, después de un paréntesis de tres años en el Valencia Basket, desde el 2020 en adelante.

El ala pívot ha sido una de las piezas clave en los éxitos conseguidos por el conjunto insular en los últimos años, en los que ha promediado 7,3 puntos, con un 42,3% de acierto en triples, y 3,2 rebotes, en ACB; así como 6,3 puntos y 3,5 rebotes en la Liga de Campeones de Baloncesto, durante el último curso.

"El oficio y calidad de Doornekamp han estado estrechamente aliados a los hitos logrados por la escuadra canarista durante las últimas campañas, al tiempo que el canadiense con pasaporte de Países Bajos batía varios registros históricos para el club insular en distintas facetas estadísticas", se indica en el comunicado oficial del combinado canarista.

Aaron Doornekamp es actualmente el máximo triplista aurinegro de todos los tiempos en la Liga Endesa, con 473 triples anotados, así como el segundo jugador con más partidos como canarista en la ACB, con 251 participaciones, tercero en el ranking de siempre de reboteadores (956) y recuperaciones (222); y cuarto, tanto en valoración (2.163 créditos), como en minutos jugados (5.974).