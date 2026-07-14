El alero lituano Ignas Barzdeikis nuevo jugador del Unicaja para la próxima temporada

Brazdeikis, tiene 27 años, mide 2,01 metros, es internacional con su país y posee una destacada trayectoria en la que ha formado parte de equipos tanto de la Euroliga como de la NBA.

Hay que destacar también que Brazdeikis es uno de los aleros clásicos de las últimas cuatro temporadas de la Euroliga, que ha disputado con el conjunto lituano (2022-23, 2024-25 y 2025-26) y con el Olympiacos de Grecia (2023-24).

Ignas Brazdeikis comenzó sus pasos en la prestigiosa Universidad de Michigan de la NCAA estadounidense, en la que cuajó un gran año en la temporada 2018-19, siendo elegido para el segundo equipo All-Big Ten de 2019, nombrado Novato del Año de la Big Ten e incluido en el equipo ideal de novatos.

Ese gran rendimiento en su único año universitario le valió para ser elegido en el puesto 47 de la segunda ronda del Draft 2019 de la NBA por los Sacramento Kings, aunque sus derechos fueron traspasados a los New York Knicks.

En la franquicia noyorquina inició su trayectoria en la NBA, en la que estuvo durante casi dos temporadas completas (2019-21), en las que también disputó minutos en el Westchester Knicks, equipo de la NBA G-League vinculado a los Knicks, siendo traspasado en marzo de 2021 a los Philadelphia 76ers, en el que solo disputó un partido.

A continuación se unió a los Orlando Magic hasta el final del curso, logrando 11,1 puntos, 5,1 rebotes y 2 asistencias en los ocho partidos que jugó.

Una vez concluida la temporada, firmó un contrato dual con la franquicia de Florida, lo que le permitió disputar en la 2021-22 42 encuentros tanto con los Magic, en los que promedió 5 tantos y 1,7 rebotes en 12,8 minutos, como con los Lakeland Magic de la NBA G-League.

Tras esta última experiencia norteamericana dio el salto a Europa para formar parte del Zalgiris de su Kaunas natal, donde estuvo en el curso 2022-23, y posteriormente con el Olympiakos consiguió la Supercopa y la Copa griega, aunque luego regresó un año después al equipo lituano.