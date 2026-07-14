Ignas Sargiunas y Sertac Sanli refuerzan la plantilla del Fenerbahçe

Sanli, de 34 años, llega procedente del Besiktas, donde obtuvo un promedio de 1,4 puntos y 1,4 rebotes en cinco partidos de la Eurocopa la temporada pasada, a pesar de haber comenzado el curso 25-26 con el Dubai, donde registró 2,4 puntos y 1 rebotes en siete partidos de la Euroliga.

El veterano interior regresa así al Fenerbahçe, donde ya contribuyó a la conquista de la Euroliga en 2025. También fue clave en el título europeo del Anadolu Efes en 2021, convirtiéndose así en el primer jugador en ganar la máxima competición continental con dos clubes de Turquía.

Por su parte, el escolta lituano Ignas Sargiunas participará por primera vez en la Euroliga. Procede del Rytas Vilnius donde obtuvo un promedio de 12,9 puntos, 2,8 asistencias y 1,4 robos en 32 partidos de la Liga Lituana la pasada temporada y ayudó a la consecución del título de la Liga del país báltico.

Estas dos incorporaciones se unen a la anunciada el lunes del base estadounidense con pasaporte turco Shane Larkin, procedente del Anadolu Efes, para las próximas dos temporadas.