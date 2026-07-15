Nico Laprovittola ficha por el Asisa Joventut por tres temporadas

El internacional albiceleste, de 36 años, se encontraba sin equipo desde que finalizó su contrato con el Barça el pasado 30 de junio. Pese a dos campañas condicionadas por las lesiones, terminó el último curso con buenas sensaciones en ataque y promedió más de 11 puntos por partido en las eliminatorias por el título de la Liga Endesa.

Laprovittola regresará así a Badalona siete años después de su primera etapa en el Joventut, donde militó entre 2017 y 2019. Durante ese periodo disputó 55 partidos oficiales entre todas las competiciones, tras incorporarse al conjunto catalán procedente del Zenit de San Petersburgo.

En su primera temporada se convirtió en una pieza clave para lograr la permanencia del cuadro verdinegro en la Liga Endesa. Un año después, en la campaña 2018-2019, fue elegido mejor jugador de la competición tras promediar 17,1 puntos, 6,4 asistencias y 17,7 créditos de valoración por partido.

Con la camiseta verdinegra, Laprovittola protagonizó una de las actuaciones más recordadas en la historia reciente del baloncesto español, cuando en 2019 batió con 50 créditos el récord de valoración en la Copa del Rey (36 puntos -22 en la segunda parte-, 4 rebotes, 7 asistencias, 4 recuperaciones y 2 tapones).

Este rendimiento le abrió las puertas del Real Madrid, donde militó entre 2019 y 2021, antes de fichar por el Barça, equipo en el que ha jugado las últimas cinco temporadas. Una vez finalizada su etapa en el conjunto azulgrana y tras esperar una oportunidad para seguir compitiendo en la Euroliga, el base argentino ha optado finalmente por regresar al Olímpic.

Con su incorporación, el técnico Dani Miret recupera a un director de juego de máximo nivel cuando las lesiones le respetan. El fichaje llega además mientras el club verdinegro continúa pendiente de la decisión de Ricky Rubio, de quien todavía espera una respuesta definitiva sobre su continuidad de cara a la próxima temporada.