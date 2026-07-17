Luwawu-Cabarrot: "Estoy en mi 'prime'; quiero ganar lo máximo posible"

“He elegido el Real Madrid porque es uno de los clubes más grandes del mundo, si no el más grande. Quería quedarme en España y creo que esta es la mejor opción para mí. Tengo amigos cercanos que han jugado aquí y me dijeron que no tenía que pensarlo mucho”, declaró el francés a los medios del club.

El alero llega procedente del Kosner Baskonia, con el que consiguió ser el máximo anotador de la Liga Endesa la pasada campaña con 18,7 puntos de media por partido.

“Diría que, ahora que tengo 31 años, he alcanzado este momento en el que experiencia y habilidad, más las capacidades que tengo, están en su punto perfecto. Estoy en mis mejores años y eso es lo que voy a aportar al Real Madrid: habilidades físicas, técnicas, de tiro y mi experiencia”, aseveró.

Entre sus objetivos, destacó el "ganar lo máximo posible", una meta alineada con el propio Real Madrid: "Hay una atmósfera de ganar aquí que, desde que llegué a Europa, no he vivido. Quiero aprender de los mejores y de la gente que ha ganado".

Como subrayó, jugar con Pedro Martínez fue otro aliciente a la hora de fichar por los blancos, ya que admira de él la "forma" con la que jugó el año pasado su Valencia Basket: "Tengo muchas ganas. Es el único que ha ganado el premio de entrenador del año en la Liga y en la Euroliga. Los jugadores que juegan para él parecen disfrutarlo y están ganando. Está teniendo éxito".

A sus 31 años y tras hacerse con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en el Eurobasket 2022, se considera experimentado y actualmente en su 'prime' como jugador.

Por último, se dirigió a los madridistas: "Estoy muy emocionado de estar aquí y no puedo esperar más para conoceros. Estoy aquí para ganar. Voy a darlo todo, de corazón. Estoy cien por cien comprometido y no puedo esperar más para conoceros".