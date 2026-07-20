La Laguna Tenerife ficha al escolta estadounidense TJ Bamba

El jugador, de 24 años y 1,95 metros de altura, llega procedente del Rasta Vechta alemán, equipo con el que la pasada campaña promedió 12,3 puntos, 3,5 rebotes y 1,5 asistencias entre la Bundesliga y la FIBA Europe Cup, ha informado el club aurinegro en un comunicado.

Nacido en el barrio neoyorquino del Bronx, aunque pasó parte de su infancia en Senegal, Bamba desarrolló su carrera universitaria en Estados Unidos, donde jugó en Washington State, Villanova y Oregon.

En su última temporada en la NCAA fue incluido en el Mejor Quinteto Defensivo de la 'Big Ten Conference' antes de dar el salto al baloncesto europeo en el verano de 2025.

Tras no ser elegido en el draft de la NBA, fichó por el Rasta Vechta, con el que disputó los cuartos de final de la liga alemana, eliminatoria en la que su equipo cayó ante el Alba Berlín, posterior campeón del torneo.

Este verano ha participado en la Liga de Verano de la NBA con los Denver Nuggets, después de haber disputado la edición del año anterior con los Brooklyn Nets.