El Barça contrata al pívot polaco Olek Balcerowski hasta junio de 2028

Se trata del séptimo fichaje del remozado proyecto que entrenará el esloveno Aleksander Sekulic. El Barça ha fichado hasta ahora a los bases Umoja Gibson (Olimpia de Liubliana) y Justin Robinson (París Basketball), el escolta Agustín Ubal (Manresa), el alero Stanley Umude (Austin Spurs de la G-League), el ala-pívot Olivier Nkamhoua (Varese) y el pívot Josh Nebo (Olimpia Milán).

El pívot polaco es el hombre grande que perseguía y ha llegado después de quedar desvinculado del conjunto andaluz y como agente libre.

En su carrera, Balcerowski ha levantado la Eurocopa (2023), una Euroliga (2024), una Liga griega (2024), dos Copas FIBA Intercontinentales (2024 y 2025), una Supercopa (2024), una Liga de Campeones (2025) y una Copa del Rey (2025) conseguidas entre el Gran Canaria, el Panathinaikos y el Unicaja de Málaga.

Sus grandes actuaciones en el Gran Canaria le llevaron a firmar por el Panathinaikos en la temporada 2023-24. Con el equipo griego consiguió la Euroliga y el campeonato doméstico.

Su último paso antes de aterrizar en Barcelona ha sido en Málaga. Con el Unicaja ha disputado un total de 68 partidos en la Liga Endesa, en la que ha conquistado una Supercopa (2024), una Copa del Rey (2025) y la Liga de Campeones (2025).

Además, también ganó dos veces la Copa Intercontinental de la FIBA (2024 y 2025), aunque en la primera no participó porque acababa de incorporarse al equipo malagueño.