El campeón del mundo Sergio Llull renueva una temporada con el Real Madrid

A punto de cumplir 39 años, el campeón del mundo con la selección española, que llegó al Real Madrid en 2007 procedente del Bàsquet Manresa, continuará una temporada más al frente del proyecto madridista después de haber sido una pieza clave en una de las etapas más exitosas de la sección de baloncesto, anunció este viernes el club en un comunicado.

Llull (Mahón, islas Baleares, 1987) acumula 29 títulos con el club blanco: tres Euroligas, una Copa Intercontinental, nueve Ligas ACB, siete Copas del Rey y nueve Supercopas de España. Además, con 1.249 encuentros oficiales, tiene el récord de partidos disputados con la camiseta del Real Madrid.

La continuidad de Llull llega tras una temporada 2025-2026, en la que el Real Madrid perdió las finales de Copa del Rey -ante el Baskonia-, Euroliga -contra el Olympiacos- y Liga Endesa -contra el Valencia Basket.

El base-escolta menorquín, que cumplirá 39 años el 15 de noviembre, mantiene un papel relevante tanto por su aportación deportiva como por su liderazgo dentro del vestuario.

Capitán del equipo desde 2021, Llull es uno de los grandes referentes del baloncesto español y el único jugador de la actual plantilla que permanecía en el club tras la conquista de la primera Euroliga de la era moderna, lograda en 2015.

Durante su carrera, Llull también ha sido un pilar de la selección española, con la que conquistó un campeonato del mundo (2019), tres Eurobasket (2009, 2011 y 2015) y varias medallas olímpicas y continentales. En 2023 anunció su retirada de la selección tras más de 170 internacionalidades.

Con esta renovación, el Real Madrid garantiza la continuidad de "una de las mayores leyendas de la historia del club y un ejemplo de compromiso, liderazgo y de los valores que representa la entidad", explicó el club.