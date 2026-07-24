Jayson Granger se retira "con el corazón lleno y la tranquilidad de haberlo dado todo"

"Después de tantos años dedicándome a este deporte, ha llegado el momento de decir adiós a una etapa que marcó mi vida", indica una carta que publicó en sus redes sociales el exjugador de Movistar Estudiantes y Baskonia, entre otros equipos.

Allí, Granger apuntó que el baloncesto le dio la oportunidad de cumplir el sueño que tenía de niño, cuando perseguía a su padre, el exbaloncestista Jeff Granger, "por todas las canchas de Uruguay con una pelota bajo el brazo".

"Me enseñó a disfrutar de los buenos momentos, a superar los difíciles y a no dejar nunca de creer", agregó sobre dicho deporte.

En la carta, el de Montevideo, de 36 años, agradeció a cada uno de los clubes en los que jugó, a sus entrenadores, compañeros y demás integrantes de dichas instituciones, así como también a sus representantes.

Mientras tanto, agradeció por encima de todo a su familia: "En especial, a mi mujer, Milena, por recorrer este camino conmigo. Gracias por tu amor, por sostenerme en los momentos difíciles, por celebrar los buenos y por estar siempre a mi lado. Y a mis hijos, Jann y Conor, por enseñarme cada día qué es lo que realmente importa. Ustedes son, sin ninguna duda, mi mayor victoria".

"Ahora toca despedirme de las cancha. Me voy con el corazón lleno, con la tranquilidad de haberlo dado todo y con el privilegio de haber vivido mucho más de lo que aquel niño alguna vez pudo imaginar", concluyó Granger.

Nacido en Montevideo en septiembre de 1989 e hijo del baloncestista estadounidense Jeff Granger y de la ultramaratonista uruguaya Silvia Amodio, Jayson comenzó su carrera en Estudiantes, club en el que también dijo adiós a la competición en España.

Defendió además a Unicaja Málaga, Anadolu Efes, Baskonia, ALBA Berlín, Reyer Venezia Mestre y Peñarol. También fue internacional con la selección uruguaya.