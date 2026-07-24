Klay Thompson o Hugo González, entre las estrellas de la NBA presentes en España

En esta quinta edición de 'The Sanctuary', baloncestistas de primer nivel mundial como Norman Powell (Chicago Bulls), Jay Huff (Indiana Pacers) o Shaedon Sharpe (Portland Trail Blazers) están disfrutando de estas instalaciones de entrenamiento del sur de España.

Además del trabajo sobre la pista, los integrantes de la expedición están aprovechando sus periodos de descanso para descubrir las virtudes turísticas de Andalucía y la Costa del Sol mediante una variada agenda de actividades culturales y de ocio.

El director internacional de la NBPA, Mateo Zuretti, valoró el arraigo de este programa en la región, destacando la satisfacción de la organización por la continuidad y excelencia de la sede.

"Tras cinco años de experiencia, definitivamente nos sentimos como en casa. La ilusión y la intención de la NBPA es continuar repitiendo este proyecto, al menos, durante otros cinco años más", dijo.