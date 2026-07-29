El internacional dominicano Joel Soriano, quinto fichaje del Obradoiro

“Joel Soriano es un pívot de gran capacidad física, que destaca por su dominio del rebote, su presencia en la pintura y su capacidad para aportar energía en ambos lados de la cancha”, destacó el club gallego en un comunicado.

Nacido en Yonkers (Nueva York) e internacional absoluto con la República Dominicana, Soriano desarrolló gran parte de su formación en el baloncesto universitario estadounidense.

Tras su paso por Fordham y St. John's, donde se consolidó como uno de los interiores más destacados de la conferencia Big East, inició su carrera profesional en la G League y en la liga puertorriqueña antes de dar el salto al baloncesto europeo.

Durante las dos últimas temporadas ha competido en la Liga Endesa con el Valencia Basket y el Casademont Zaragoza, antes de finalizar el pasado curso en el Ratiopharm Ulm alemán.

Con el conjunto germano disputó 12 encuentros de la Bundesliga, en los que promedió 9,9 puntos y 4,2 rebotes en 16,6 minutos por partido.

Joel Soriano es el quinto fichaje del Obradoiro tras Caleb Agada (Lleida), Leo Meindl (San Pablo Burgos), Brandon Childress (Bursaspor) y Alonso Faure (Oviedo Baloncesto).