Sekulic, entrenador del Barça: "Podemos cumplir las expectativas de este gran club"

"El Barça siempre quiere competir por todos los títulos, es uno de los objetivos. El equipo tuvo poca fortuna las últimas temporadas. Nuestro mayor éxito será que los aficionados reconozcan nuestro estilo y estén satisfechos con cómo queremos jugar. Los títulos serán la recompensa a este estilo", señaló el preparador esloveno.

En una comparecencia celebrada en la oficina comercial del Spotify Camp Nou, Sekulic, que fue anunciado el pasado 22 de julio como el relevo de Xavi Pascual en el banquillo del Palau Blaugrana para las dos próximas campañas, afirmó que será "un gran honor" dirigir a "uno de los mejores clubes de Europa en un momento importante" para la sección, que aumentará el presupuesto y por el momento ha fichado a nueve jugadores.

El entrenador balcánico admitió que esta inversión supone "una presión añadida" y que la Liga Endesa es "la mejor liga doméstica de Europa", si bien agradeció la confianza del club y se mostró convencido de que, "con la energía de los aficionados" y el trabajo de los distintos estamentos de la entidad, completarán "una temporada exitosa".

Sekulic evitó hablar de individualidades y explicó que quiere "construir un equipo cimentado en la química, en la unidad", pero señaló que los pocos jugadores que continúan del curso pasado "serán importantes para explicar a los nuevos qué significa jugar en el Barça".

Sobre su estilo de juego, expuso que le gusta jugar "con un ritmo alto, a muchas posesiones, y con agresividad en defensa", e incidió en que una de las prioridades del club este verano era "tener un equipo más joven" para implementar esta idea.

Sekulic admitió que el hecho de incorporar a muchos jugadores procedentes de los Estados Unidos sin experiencia previa en la Euroliga hará que "necesite un poco más de tiempo para descifrar cómo hacer que el equipo juegue unido para tener éxito", aunque remarcó que los fichajes "han sido elegidos para jugar" según su filosofía.

Por último, el nuevo técnico del Barça no quiso pronunciarse sobre la posible salida del ala-pívot Tornike Shengelia ni de cuántos refuerzos considera que necesita el juego interior.

"Tenemos una plantilla que ya es satisfactoria y competitiva, pero podemos añadir jugadores si encajan con nuestra idea y cumplen con el nivel del Barça. Estamos explorando el mercado", añadió el actual seleccionador de Eslovenia, quien subrayó que el Barça será su "prioridad".