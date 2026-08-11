El Asvel se refuerza con las llegadas de Joel Bolomboy y Patty Mills

La entidad, con la leyenda gala Tony Parker como nuevo entrenador, se encuentra en un momento delicado a nivel económico después de no conseguir la firma definitiva de varios patrocinadores.

Por ello, varios de los fichajes realizados este verano como Sylvain Francisco, Armoni Brooks o Nick Weiler-Babb, se han visto obligados a salir sin haber debutado con la camiseta del Asvel.

Ante la marcha de varios jugadores importantes, la entidad confirmó este lunes la llegada de Bolomboy para las dos próximas temporadas.

El pívot de 32 años y 2,04 metros de altura procede del Estrella Roja serbio, donde ha estado los tres últimos cursos.

Aquejado por múltiples lesiones durante su carrera, Bolomboy sufrió una grave lesión en la articulación de Lisfranc (en el mediopié) en marzo de 2025, lo que provocó que no regresase a las canchas hasta 10 meses después, en enero de 2026.

En su regreso y en 15 apariciones, promedió 5,5 puntos, 4,3 rebotes y 0,5 tapones en 14 minutos por partido.

Con una experiencia de ocho temporadas en la Euroliga, el pívot que juega con la selección rusa ganó el título continental con el CSKA Moscú en el 2019.

Su futuro había sido vinculado al Unicaja de Málaga de la Liga Endesa, aunque finalmente continuará en la máxima competición europea.

Por otro lado, el veterano Mills, excompañero de Tony Parker en San Antonio Spurs y campeón de la NBA, debutará en la Euroliga tras su fichaje.

El australiano de 37 años aterrizó en el baloncesto europeo de la mano de La Laguna Tenerife el pasado mes de marzo.

En 17 partidos con la entidad canaria promedió 18,1 puntos y 1,7 asistencias en la Liga Endesa, en las que tuvo un papel destacado para eliminar al Real Madrid en los cuartos de final en las eliminatorias por el título.

También la tuvo en la Liga de Campeones de la BCL, donde en 6 encuentros se fue hasta los 13 puntos y 2 asistencias por noche para ayudar a los suyos a alcanzar la Final a Cuatro de la competición.