Los Knicks visitarán a los 76ers de LeBron James en la jornada inaugural de la NBA Cup

La fase de grupos de la NBA Cup comenzará el 30 de octubre y concluirá el 27 de noviembre, anunció este miércoles la NBA, después de que cada equipo haya jugado un partido contra los otros cuatro integrantes de su grupo.

La última jornada de la primera fase del torneo dejará otros partidos de alto voltaje, como el Miami Heat-New York Knicks, en el que Giannis Antetokounmpo viajará al Madison Square Garden, y el encuentro entre Los Angeles Lakers y los San Antonio Spurs, dos de los principales candidatos al anillo en el Oeste.

Entre medias, la competición también dará lugar al enfrentamiento entre los 76ers y los Cleveland Cavaliers el 6 de noviembre, que supondrá el regreso de James a su Cleveland natal con su nueva camiseta.

Además, los Knicks y los Indiana Pacers repetirán las finales del Este de 2025 el 13 de noviembre, y los Heat confrontarán a los 76ers el 25 de noviembre en Filadelfia.

La final de la NBA Cup se disputará el 11 de diciembre en el Hinkle Fieldhouse de Indiana.

La revelación del calendario de la NBA Cup ocurre un día antes de que la liga anuncie la fecha de todos los partidos de la próxima temporada de la NBA.

Los Knicks son los vigentes campeones de la NBA Cup, tras vencer a los San Antonio Spurs en la final de Las Vegas el pasado diciembre.

El equipo neoyorquino se convirtió en el primer equipo en ser al mismo tiempo el campeón de la NBA Cup y de la NBA, cuando batió también a los Spurs en las finales por el anillo el pasado junio, por 4 a 1.

Esta será la cuarta edición de la NBA Cup, un torneo anual en el que participan los 30 equipos de la liga y que surgió en 2024 con la meta de añadir emoción al tramo posterior al arranque de la NBA, cuando las audiencias solían decrecer drásticamente.

Los Angeles Lakers, los Milwaukee Bucks y los Knicks son las tres franquicias que se han proclamado campeonas hasta la fecha.