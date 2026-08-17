Eli John Ndiaye regresa al Real Madrid hasta 2028

El club español igualó la oferta del Valencia Basket para mantener los derechos del jugador, que ya vistió la camiseta blanca durante cuatro temporadas entre 2021 y 2025, y que ahora regresa al Real Madrid tras su paso por la NBA.

De esta forma, el baloncestista de 22 años y 2,04 de estatura se une a los fichajes que ya oficializó el club merengue de Oliver Sarr, Max Shulga, Jaime Pradilla, Timothé Luwawu-Cabarrot y Mikael Jantunen.

Durante su anterior etapa en el Real Madrid, Ndiaye ganó ocho títulos: 1 Euroliga, 3 ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España.

El conjunto de Pedro Martínez afronta la pretemporada, durante la que disputará el 5 de septiembre el Memorial Urbano González Escapa en León contra el Baskonia, y debutará en la Euroliga el 24 de septiembre ante el Dubai Basketball.