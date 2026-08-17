La familia Buss ultima su salida de los Lakers al vender su última participación

Esta decisión se produce después de que la semana pasada los empresarios Kushner e Iger cerraran la compra de los Lakers por una cifra estimada en 12.500 millones de dólares.

"Como familia, hemos decidido vender las acciones restantes del 'Buss Family Trust' al grupo encabezado por Bob Iger, como parte de la transacción en curso. Amamos a los Lakers, a los aficionados de los Lakers y seguiremos apoyando a Los Ángeles; pero ha llegado el momento de aprovechar esta oportunidad para dar un paso al costado y salir de manera elegante mientras todavía podemos hacerlo", se lee en la nota.

La familia Buss mantenía un 17,8 % de participación en los Lakers después de vender el año pasado el control mayoritario a Mark Walter.

Tras menos de un año, Walter alcanzó un acuerdo para vender la franquicia angelina a Kushner e Iger por 12.500 millones de dólares.

"Como aficionados de toda la vida de la NBA, nos sentimos profundamente honrados por la oportunidad de convertirnos en custodios de Los Angeles Lakers, una de las franquicias deportivas más icónicas del mundo. Sentimos un enorme respeto por el liderazgo y la visión de Jerry y Jeanie Buss", aseguraron Kushner e Iger.

"Nuestro compromiso a largo plazo es construir sobre esa base, competir al más alto nivel y servir a este extraordinario equipo, a sus aficionados y a la ciudad de Los Ángeles", añadieron.

Josh Kushner invierte en empresas tecnológicas a través de Thrive Capital, mientras Bob Iger le asesora en inversiones de largo plazo vinculadas con marcas icónicas y activos culturales, como franquicias deportivas.