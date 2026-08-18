TJ Shorts: “Ojalá que al final de la temporada podamos estar peleando por un título”

“Mi objetivo es el mismo que en cualquier equipo: ganar tantos partidos como sea posible y ojalá que al final de temporada podamos estar peleando por un título. Voy a traer esa mentalidad para tratar de ganar tantos partidos como podamos”, explicó Shorts en declaraciones a los medios a su llegada al aeropuerto de Manises.

Preguntado por los logros de la pasada temporada, donde el Valencia Basket ganó la Supercopa Endesa y la ACB y logró la clasificación a la final a cuatro de la Euroliga, Shorts se mostró tajante con la posibilidad de repetir los éxitos.

“No creo que nadie esté tratando de comparar. Lo que se hizo fue increíble, pero ahora venimos con borrón y cuenta nueva. Es una nueva plantilla y un nuevo cuerpo técnico y trataremos de hacer algo especial con nuestros términos”, afirmó.

El exjugador de Panathinaikos, que tiene pasaporte de Macedonia del Norte y, por tanto, no ocupa plaza de extracomunitario en la ACB, reconoció haber hablado con el ‘taronja’ Kameron Taylor, con el que coincidió en el Hamburgo en la temporada 2020-21.

“Me explicó el sistema, el vivir en València, que es una ciudad increíble. Hemos hablado mucho y estoy muy contento de volver a trabajar con él. Va a ser muy divertido”, valoró Shorts.

El nuevo jugador del Valencia Basket también habló sobre el Roig Arena: “Lo primero que ves cuando pones un pie es su belleza. Va a ser muy divertido jugar aquí y tener a los seguidores de mi lado”.

Shorts, de 28 años y 1.75 metros de altura, firmó por la entidad valenciana el pasado mes de julio por dos temporadas.