Una camiseta de Jordan de las finales de 1998 saldrá a subasta por 10 millones de dólares

La plataforma de comercio Joopiter, fundada por el artista Pharrell Williams, subió a su página web la camiseta blanca de los Bulls que Jordan empleó el 7 de junio de 1998 en el tercer partido de las finales e informó que la subasta abrirá el 15 de septiembre.

Su estimación es que alcance un precio de entre 10 y 15 millones de dólares.

"Usada durante 'The Last Dance' —la última temporada en la que el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos ganó un campeonato—, marca la culminación de una era que transformó el baloncesto en un fenómeno cultural global", destacó la plataforma.

El '23' fue el máximo anotador esa noche con 24 puntos que contribuyeron a que los Bulls se llevaran la victoria y se adelantaran 2-1 en la serie.

Esa eliminatoria fue la sexta y última aparición de Jordan en unas finales de la NBA, y concluyó con su sexto anillo gracias a una de sus jugadas más icónicas: 'The Last Shot', en la que puso por delante a los Bulls con un tiro de dos puntos a falta de 5 segundos.

Joopiter sacó a subasta el pasado diciembre las icónicas zapatillas Nike Kobe 6 'Grinch', que empleó Kobe Bryant en el partido de Navidad de 2010 contra los Miami Heat de LeBron James, también por un precio mínimo de 10 millones de dólares.

Además, un cromo firmado por Bryant y Jordan fue subastado el pasado agosto por más de 12,9 millones de dólares por la casa de subastas Heritage Auctions, una cantidad récord para una tarjeta de este tipo en Estados Unidos y que lo convirtió en el segundo coleccionable deportivo más caro de todos los tiempos.