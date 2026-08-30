El Barça ultima la incorporación del internacional dominicano Justin Minaya

El jugador estadounidense con pasaporte dominicano, de 27 años y 1,96 metros, jugó la última temporada en los Osceola Magic de la G-League estadounidense, donde promedió 9,1 puntos y 4,1 rebotes por partido.

En 2022, Minaya no fue elegido en el 'draft' de la NBA, pero jugó con los Portland Trail Blazers de la liga estadounidense, con los que disputó un total de 57 partidos entre 2022 y 2025, alternando participaciones con los Rip City Remix, el equipo afiliado de la franquicia de Oregon en la G-League.

Hace un año, firmó por los Orlando Magic, entidad que lo cortó antes del inicio de la NBA, lo que lo obligó a jugar en el equipo de la entidad de Florida que compite en la G-League.

Con su más que probable fichaje, que el club azulgrana pretende anunciar en las próximas fechas, el renovado equipo de Aleksander Sekulic se asegura la incorporación de un jugador defensivo y atlético, con capacidad de salto para capturar rebotes y físico para defender a cualquier perfil exterior.

El jugador cuenta con pasaporte 'cotonú' por su nacionalidad dominicana, lo que le permitirá no ocupar plaza de extracomunitario en la Liga Endesa.

De confirmarse oficialmente su fichaje, Minaya será la undécima incorporación del Barça para la temporada 2026-27 tras los bases Justin Robinson y Umoja Gibson; el escolta Agustín Ubal; los aleros Stanley Umude y Tyrese Martin; los ala-pívots Tosan Evbuomwan, Yoan Makoundou y Olivier Nkamhoua; y los pívots Olek Balcerowski y Josh Nebo.

Pese a la llegada del internacional dominicano, el club no descarta en un futuro reforzar la pintura con la incorporación de otro pívot, pero dependerá de los jugadores descartados por las franquicias de la NBA que ofrezca el mercado.