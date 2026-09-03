Pau Gasol: "No jugué ni un minuto, pero sigue siendo uno de mis partidos favoritos"

"Hoy hace 20 años #LaFamilia tocamos el cielo en Saitama. Mis compañeros y entrenadores me emocionaron por su juego, por su entrega, y por cómo me arroparon en ese momento. No jugué ni un minuto, pero sigue siendo uno de mis partidos favoritos. Un recuerdo para toda la vida", escribió en redes sociales.

España, dirigida entonces por José Vicente "Pepu" Hernández, derrotó contundentemente a la selección de Grecia por 70-47 en la final del Mundial en Saitama (Japón) para lograr su primer campeonato del mundo, luego reeditado en Pekín 2019.

"Para mí, ese fue uno de los partidos más extraños pero también más especiales de mi carrera. Sin poder caminar, en muletas, pero tenía claro que tenía que estar sí o sí en el banquillo, ayudando y apoyando de la manera que fuera", rememoró Gasol, actual presidente de la Comisión de Atletas del COI.

Lesionado en la semifinal contra Argentina (75-74), en la que sufrió una fractura en el quinto metatarsiano de su pie izquierdo, Pau Gasol no pudo disputar la final pero fue elegido mejor Jugador del torneo, con 18,9 puntos de media, 8,3 rebotes y 21,8 de valoración.

El barcelonés (1980) se retiró en 2021 en el Barcelona, club en el que desarrolló sus sus primeros años como profesional y del que saltó a la NBA en 2001, donde jugó 18 temporadas y ganó dos anillos con los Angeles Lakers, tras debutar en los Grizzlies de Memphis.

Además del Mundial de 2006, con la selección conquistó también los Europeos de 2009, 2011 y 2015, y fue doble plata olímpica (2008 y 2012) y bronce en Río 2016.

Fue premio Príncipe de Asturias de los Deportes ese año con el equipo nacional y también en 2015 con su hermano Marc, después de ser los primeros hermanos que hicieron el salto inicial en el partido de las estrellas de la NBA. Ambos encabezan desde 2013 la Fundación Gasol, dedicada a reducir la obesidad infantil.

En Tokio 2020 fue elegido miembro de la Comisión de Atletas del COI que preside desde desde el pasado febrero y hasta los próximos Juegos de Los Ángeles 2028 y también forma parte de la Comisión de Coordinación del COI para estos, así como de la Comisión de Ética del máximo organismo olímpico.