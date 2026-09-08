El dominicano Andersson García, pendiente del visado para incorporarse al Breogán

“Para los jugadores dominicanos es complicado conseguir el visado la primera vez que vienen a jugar a Europa. Ahora estamos con el certificado de penales de Estados Unidos porque necesita tener ese certificado de todos los países en los que estuvo. Son trámites que dependen más del consulado español que del jugador o del club”, declaró en rueda de prensa.

La pasada temporada, el nuevo interior breoganista compitió en la liga de desarrollo norteamericana defendiendo la camiseta de los Mexico City Capitanes, con los que promedió 10,9 puntos, 10,2 rebotes y 2,1 asistencias en 26 minutos sobre la cancha.

Su gran rendimiento le valió el salto a la NBA esa misma temporada de la mano de los Utah Jazz, con los que firmó un contrato corto para disputar cinco partidos. En ellos promedió 5,2 puntos, 8,4 rebotes, 2,8 asistencias y 1,6 robos.

“Andersson está con muchísimas ganas de llegar, todos los días está empujando para estar aquí. Es un tema burocrático que esperamos resolverlo lo antes posible porque lo necesitamos”, incidió Tito Díaz, que hizo un llamamiento al consulado español en la República Dominicana para que “agilice los trámites con los trabajadores que quieren venir a España con contrato”.