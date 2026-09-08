Básquetbol
08 de septiembre de 2026 a la - 17:40

Hungría y Alemania consiguen sus billetes para los cuartos de final

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Berlín, 08 sep (EFE).- Hungría y Alemania lograron este martes sendos billetes para cuartos de final del Mundial femenino de Berlín en el Uber Arena de Berlín y se unen al grupo de ocho mejores selecciones del torneo en el que ya están clasificadas España, Francia, Bélgica y Estados Unidos.

Por EFE

El conjunto húngaro se impuso a Japón por 84 a 63 con una actuación sobresaliente de Reka Lelik, que se marchó a los 23 puntos, 8 rebotes y 32 de valoración.

Por su parte, la anfitriona Alemania no dio opciones a Corea y venció por 94 a 56 en un choque en el que destacaron Marie Gülich y Frieda Bühner.

En cuartos, el cuadro húngaro se medirá a la todopoderosa Estados Unidos, mientras que Alemania se enfrentará a Bélgica.

Francia y España aún aguardan para conocer a sus oponentes que saldrán del Puerto Rico-China y del Italia-Australia que se disputan este miércoles.