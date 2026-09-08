Llull: "Empezar disputando un título es especial y vamos a ir a por todas"

El capitán del Real Madrid afronta su vigésimo primera temporada en el club blanco y destacó, en declaraciones a Real Madrid Televisión, que el equipo se encuentra "bien" a pesar de que la pretemporada ha sido "dura".
"El equipo está con ganas, con mucha ilusión para esta nueva temporada y trabajando bien en una buena línea de entrenamientos y de trabajo. Hay que seguir así", dijo Llull.
El equipo de Pedro Martínez debutará en la Supercopa de la Euroliga donde participan tres equipos además del Real Madrid: Olympiacos, Fenerbahçe y Dubai Basketball.
Los blancos se enfrentarán en el primer partido al Dubai Basketball el viernes 18 de septiembre.
"Vamos a intentar ganarla. Es un torneo nuevo con cuatro grandes equipos y tenemos que ir a por todas".
Durante la entrevista hizo un balance sobre la evolución del baloncesto, después de veinte temporadas: "la Euroliga cada año que pasa es más competitiva y más igualada, donde los otros equipos se han reforzado muchísimo. Es una motivación especial intentar ganar la Euroliga con este formato", aseguró Sergio Llull.
Sobre su figura como capitán afirmó que es "importante", sobre todo en el inicio de la temporada, donde intenta que los nuevos se "adapten lo más rápido posible y poder ayudarles en lo que necesiten".