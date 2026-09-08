Ricky Rubio:"No volví a la Penya solo para jugar al baloncesto, sino para dejar un legado"

"Yo no volví aquí solamente para jugar al baloncesto, sino también para dejar un legado en la ciudad y en el club. Tengo ganas de que este proyecto siga adelante. Hay aspectos que podemos mejorar y quiero que todos tengamos esa ambición para que este club vuelva donde se merece", afirmó el jugador del Masnou (Barcelona).

En la sala de prensa del Pabellón Olímpic de Badalona, durante la jornada de atención a los medios previa a la Lliga Catalana, Rubio admitió que el Joventut afronta el nuevo curso con el reto de mantener el nivel alcanzado la pasada temporada, pese a no haber podido retener a todos los jugadores que pretendía.

"El año pasado creo que se alcanzaron objetivos muy altos y compararlos con esta temporada es difícil. No hemos podido retener a jugadores que nos habría gustado que continuaran porque tenemos el presupuesto que tenemos”, explicó.

El base catalán también reconoció que su equipo no llega con la preparación deseada al primer torneo oficial de la temporada, aunque rechazó que esta circunstancia pueda servir de excusa.

Uno de los grandes alicientes del nuevo proyecto será el regreso de Nico Laprovittola al Joventut. Rubio, que coincidió con el argentino en el Barça durante el tramo final de la temporada 2023-2024, celebró su vuelta al club.

"Como aficionado, es un placer y tengo muchas ganas de ver su magia. Creo que es un jugador que ha dado muchísimo a este club en un momento muy delicado y que se le tiene mucho aprecio. Como compañero, ahora podemos compaginarnos mucho más, en una etapa de nuestras carreras en la que puede ser clave que nos ayudemos el uno al otro", destacó.

Rubio también explicó los motivos que le llevaron a prolongar una temporada más su etapa en Badalona después de un curso especialmente exigente.

"Cuando acabé la temporada pasada terminé físicamente y mentalmente al límite. Cuando acabas de esa manera significa que te lo has dejado todo. Necesité un par de semanas, pero después ya tenía bastante claro que quería volver al proyecto", relataó.

El entrenador del Asisa Joventut, Dani Miret, reconoció que el equipo llega al inicio de la temporada "una semana tarde" respecto a la planificación prevista, debido principalmente a las ventanas FIBA y a las lesiones.

"Para preparar el equipo no lo hemos tenido junto. Hemos tenido las ventanas FIBA y lesiones", explicó el técnico catalán, que subrayó la dificultad de afrontar las primeras competiciones oficiales con tan poco tiempo de preparación colectiva.

Miret situó como una de las prioridades recuperar cuanto antes la coordinación entre los jugadores y adaptar los diferentes ritmos de juego que ofrece la plantilla.

"Tenemos jugadores que son maestros en el control del partido. Tienes a Ricky, tienes a Nico. Habrá momentos en los que nos interese correr más y otros en los que nos interese correr menos", apuntó.

El técnico recordó, además, que el Joventut ganó 22 partidos en la Liga Endesa la pasada temporada, una cifra que, a su juicio, debe servir como referencia para mantener la exigencia y consolidarse entre los mejores. "Esa consistencia se consigue con la disciplina de jugar todos los partidos al máximo y no depender de la motivación", afirmó.

Entre los objetivos marcados para el nuevo curso, Miret señaló la clasificación para la Copa del Rey y alcanzar los cuartos de final de la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL) con el factor cancha a favor. "El talento no nos va a llevar hasta esos objetivos. Nos llevará el esfuerzo", sentenció.