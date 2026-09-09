116-82. El Breogán tumba al Boca Juniors en el inicio del tercer cuarto

La primera parte estuvo marcada por la igualdad en el electrónico y el desacierto desde la línea de tres puntos de ambos equipos -6 triples de 18 intentos del Breogán y 5 del vigente campeón de la Basketball Champions League Américas en los mismos tiros-.

Luis Casimiro reservó al base estadounidense Raris Bolton para la fase previa de la Liga de Campeones, pero ya dio muchos minutos a los croatas Danko Brankovic Dominik Mavra, quienes se habían perdido parte de la pretemporada por estar concentrados con su selección nacional.

Precisamente la conexión croata -asistencia de Mavra y mate de su compañero- permitió al Breogán despegarse en el electrónico en el inicio del tercer cuarto, después de un parcial 7-0 de salida en apenas un minuto.

El técnico argentino, Nicolás Casalánguida, pidió tiempo muerto. Su equipo mejoró en ataque, pero Peris y Brankovic mostraron su muñeca desde la línea de tres puntos. La renta gallega era de 12 puntos (59-47), pero ni eso provocó que los celestes aflojaran su ritmo.

A Nicolás Casalánguida no le quedó otra opción que parar nuevamente el encuentro (67-49, min.25). El parón, no obstante, de poco sirvió porque los de Casimiro ya habían metido la sexta marcha.

116.- Río Breogán (24+22+31+39): Tevin Brown (15), Mavra (15), Peris (8), Andric (11) y Brankovic (16) -cinco inicial- Francis Alonso (17), Ilic (4), Aranitovic (18), Erik Quintela (2) Edgar Vicedo (1), Kasibabu (5) y Arteaga (4).

82.- Boca Juniors (25+18+14+25): Micheal Warren (8), Kriss Helmanis (9), José Vildoza (6), Tomás Monacchi (4) y Leonardo Lema (14) -cinco inicial- Lucas Faggiano (4), Nicolás Stenta (15), Finetti (2), Petri (2), Agustín Barreiro (13) y Martín Cuello (5).

Árbitros: Carlos Cortés, Jorge Martínez e Iyán González.

Incidencias: Encuentro amistoso correspondiente al ‘Trofeo Lugo é Básket 2026’ disputado en el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo.