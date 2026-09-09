72-75. Puerto Rico sucumbe ante la China de Xu Han y se despide de la Copa del Mundo

El marcador se mantuvo equilibrado hasta el inicio del último asalto, cuando Han entró en trance y estableció una ventaja de cinco puntos (59-64) que Puerto Rico salvó en un primer momento (66-66) hasta que poco después entre la propia Han y Xinyu Luo dejaron sentenciado el choque (66-72).

Imane McGee Stafford y Arella Guirantes apuraron las opciones boricuas (70-72) pero sin tiempos muertos, el conjunto centroamericano sólo pudo mandar a China a la línea de tiros libres (72-75).

Frente a los números de Han (21 puntos, 11 rebotes y 21 de valoración), Trinity San Antonio se erigió como la gran líder de ‘Las Guerreras’ con 24 puntos, 9 rebotes, 7 asistencias, 5 robos y 35 de valoración.

Fue precisamente San Antonio quién saltó con más intención al parqué del Berlín Arena. La base del Basket Landes francés encadenó nueve puntos casi consecutivos de inicio y lideró a las suyas hasta el 12-13.

La salida a pista de Ziyu Zhang permitió a China encontrar el aro con mayor facilidad (14-18) y aunque Puerto Rico frenó a tiempo el impacto de la jugadora más alta de esta Copa del Mundo, el cuadro asiático acabó el primer cuarto por delante (21-24).

El segundo periodo comenzó con el intercambio de canastas. Primero Puerto Rico sumó con los triples de Jacqueline Benítez y de McGee Stafford (32-31) y luego China anotó por medio de Zhang (36-37).

El cruce de canastas rápidas continuó hasta el 40-41 del descanso pero tras el paso por los vestuarios el partido bajó el ritmo y las canastas llegaron a cuentagotas.

No fue hasta pasados los tres minutos de la reanudación que Saiqi Jia abrió la lata (40-43) y recibió la rápida respuesta de Bénitez (43-43).

Sólo en el último minuto del tercer asalto los dos equipos retomaron el ritmo de la primera parte y entre la vuelta a pista de Zhang y dos triples de San Antonio el marcador reflejó el 53-52 que dio paso al último asalto.

China ejecutó un rápido parcial de 0-4 que obligó a Jerry Batista a parar el choque (55-56) y en ese momento a todo o nada aparecieron los nombres propios: Han clavó siete puntos seguidos y San Antonio respondió con otros cuatro (59-64).

El equipo asiático estuvo a punto de romperlo pero un 2+1 de McGee Stafford dio vida a Puerto Rico (62-64).

Entre Guirantes y Pamela Rosado devolvieron el empate (66-66) pero Han siguió liderando a las suyas y con un triple suyo y otro de Luo se abrió una distancia pequeña pero inalcanzable (66-72) para un Puerto Rico al que sólo le quedó tiempo para buscar la falta y remar hasta el 72-75 final con el que se despide del Mundial.

72- Puerto Rico (21+19+13+19): Jones (-) San Antonio (24), Guirantes (14), McGee Stafford (16), Solis (2) -inicial- De León (-), Meléndez (-), Rosado (2), Roma (2), González (4),Pagan (2), Benitez (6).

75 - China (24+17+11+23): Manman Zhang (3), Yang (15), Luo (10), Han (21), Mingling Chen (4) -inicial- Li (-), Wang (7), Tang (-), Yujie Chen (-), Ziyu Zhang (13), Sun (-), Jia (2).

Árbitros: Wojciech Liska (POL), Carlos Peralta (ECU), James Griguol (AUS)

Incidencias: Partido correspondiente a la clasificación para los cuartos de final de la Copa del Mundo de Berlín disputado en el pabellón Berlín Arena ante 3511 personas.