63-70. Bea Zudaire impulsa a España a una sufrida victoria sobre Brasil

El equipo nacional, tras perder en el debut con Canadá, logró recomponerse para superar a Brasil y sumar una importante victoria antes de medirse a una de las favoritas al título, Gran Bretaña.

El primer cuarto fue muy igualado y prueba de ello es que España solo consiguió tres puntos más que sus rivales, logrando ampliar esa diferencia a nueve al descanso.

Tras el parón, las brasileñas, lideradas por Vileide Almeida, fueron reduciendo esa ventaja hasta conseguir ponerse por delante en el marcador mediado el último cuarto. En ese momento España aumentó su intensidad, mejoró sus prestaciones defensivas y consiguió que esa remontada quedase en un susto.

Bea Zudaire fue la mejor jugadora de España con 29 puntos, cinco rebotes y catorce asistencias, seguida de Isa López con 12 puntos, 4 rebotes y otras 4 asistencias.

63 - Brasil (16+12+20+15): Geisa Vieira (2), Denise Eusebio, Maxileide Ramos, Paola Kloker (10) y Oara Assuncao (6) -quinteto inicial- Ana de Lima, Gabriela Oliveira (7), Perla Assuncao (8), Adrienne de Souza, Lia Martins (12), Vileide Almeida (18) y Brenda Vasconcelos.

70 - España (19+18+13+20): Bea Zudaire (29), Sara Revuelta (10), Carmen Hernández, Naiara Rodríguez e Isabel López (12) -quinteto inicial- Irene Basoco, Lourdes Ortega (4), Vicky Vilariño (11), Laura Ugarte, Michell Navarro (2), Lara Arenós y Lucía Ramo (2).