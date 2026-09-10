80-76. El Unicaja carbura y Hernangómez brilla en el reencuentro de Txus con el Tenerife

Ya con todos los fichajes cajistas en dinámica, los focos fueron para el refuerzo de mayor expectación, el internacional español Willy Hernangómez, que vivió su primer momento en el foco de su nuevo equipo, donde espera recuperar su mejor nivel.

Debutaba en Unicaja el francés Amine Noua y contaba las bajas de los lesionados Nzosa y Kalinoski. También caras nuevas en los aurinegros, con el anotador Kyle Guy sumando 12 puntos, los mismos que Vince Hunter.

El partido fue un serio preparatorio para la temporada ACB donde los locales fueron de menos a más, en un primer tiempo de grandes sensaciones, con los cinco triples en el primer cuarto y un contundente 24-11.

“No hay orden, seguimos compartiendo la pelota y jugando ordenados”, decía Txus Vidorreta en un tiempo muerto. Ahí ya estaba Unicaja en línea descendente, mientras los tinerfeños recortaban distancias, presagio de lo que venía.

En los cambios de quintetos, con la presencia de Gio Shermadini en la zona, el cuadro de Jaka Lakovic reaccionó y al descanso eran diez los puntos de distancia.

La dupla lituana formada por Simonas Lukosius e Ignas Brazdeikis, dos de los más destacados de la pretemporada cajista, afinaron con tres triples en un instante en que Marcelinho lideraba con varias canastas de nivel (62-54).

Un tiro exterior de Jaime Fernández puso a La Laguna a cuatro puntos. Unicaja se había dejado ir ante la mejora de un equipo que, pese al cambio en el banquillo, sigue manteniendo a sus veteranos que juegan de memoria.

A los automatismos de los Shermadini, Fitipaldo, Huertas, Abromaitis, Doornekamp y compañía sumaban los nuevos, sobre todo TJ Bamba (14 puntos), que firmó la remontada a 4:25 del final (69-70).

Entonces, emergió el mejor Willy, que acaparó rebotes y asumió responsabilidades en ataque en unos instantes finales con destellos de partido oficial. Un triple de Cameron Hunt cerró definitivamente el triunfo malacitano.

80- Unicaja (24+18+25+13): Perry (12), Pantzar (5), Brazdeikis (7), Barreiro (5), Kravish (3) -quinteto inicial- Lukosius (9), Djedovic (0), Tyson Pérez (0), Hunt (13), Díaz (3), Noua (7), Hernángomez (16).

76- Tenerife (11+21+28+16): Fitipaldo (0), Guy (12), López-Arostegui (4), Doornekamp (0), Hunter (12) -quinteto inicial- Huertas (8), Shermadini (17), Bamba (14), Van Beck (2), Abromaitis (2), Fernández (5), Alderete (0).

Árbitros: Antonio Conde, Alberto Sánchez y Javier Ávila. Eliminado por faltas Vince Hunter, de La Laguna Tenerife.

Incidencias: Partido amistoso correspondiente al XV Torneo Costa del Sol disputado en el Pabellón Rubén Ruzafa de Rincón de la Victoria, Málaga, ante 1.180 espectadores.