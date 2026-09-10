El pívot Yoan Makoundou estará seis semanas de baja por una tendinopatía rotuliana

El jugador francés se perderá la Lliga Catalana, que se disputa en Tarragona hasta el domingo, la Supercopa Endesa, que se celebrará el próximo fin de semana en Badalona, y también el inicio de la Euroliga y de la Liga Endesa, competiciones que el Barça iniciará el jueves 24 y el sábado 26 de septiembre, respectivamente.

La baja de Makoundou se suma a la ausencia del ala-pívot Tosan Evboumwan, que sufrió una subluxación del hombro izquierdo en un partido con la selección de Gran Bretaña durante la última ventana internacional y cuyo regreso está previsto para finales de mes.

Asimismo, el escolta Kevin Punter tampoco participará este jueves en el estreno del Barça en la Lliga Catalana contra el Kids&Us Manresa por control de cargas, el mismo motivo por el que no disputó el pasado domingo el primer amistoso de la pretemporada contra el MoraBanc Andorra.