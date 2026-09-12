AS Monaco Basket, vigente campeón francés, sin garantías financieras para jugar en tercera

En un comunicado, la Federación Francesa de Baloncesto (FFB) siguió las conclusiones de su Comisión de Control de Gestión (CCG) -encargada de auditar la situación financiera de los clubes- y confirmó que quedó constatado que el ASM "no ha sido capaz de presentar un expediente que justifique la veracidad y fiabilidad de la situación financiera de la sociedad".

La FFB agregó que tampoco se dan las condiciones para aplicar al club garantías suficientes para justificar "una medida de excepción" e integrarlo en la tercera.

El AS Monaco Basket había pedido jugar en esa categoría debido a los graves problemas de deuda que arrastra y que le han impedido inscribirse en el baloncesto profesional.

A pesar de sus excelentes resultados deportivos, el ASM fue excluido de la Betclic Élite y de la Élite 2 el pasado 3 de julio tras el examen de su caso por el órgano de control financiero (DNCCG) de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB), el gendarme de las finanzas de los clubes.

La Eurocopa también oficializó la expulsión del club de las competiciones europeas.

El motivo son los 24 millones de euros de deuda acumulada durante la gestión del magnate ruso Alexey Fedorychev debido al alto presupuesto del equipo en esa etapa por su elevada masa salarial.

Ni siquiera el plan de rescate liderado por el exjugador de la NBA Jamal Mashburn ha sido, de momento, suficiente para convencer a las autoridades de la solvencia del ASM.

El AS Monaco Basket ha sido uno de los clubes punteros en Europa durante la última década. Además de finalista de la Euroliga en 2025, fue tercero en 2023 en ese mismo torneo y vencedor de la Eurocopa en 2021. En Francia, ganó las Ligas de 2023, 2024 y 2026.

El Bosna Sarajevo bosnio reemplazó en la Eurocopa 2026-2027 al Mónaco.