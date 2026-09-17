El Real Madrid busca en Abu Dabi el primer título de la era Pedro Martínez

Una vez acabada la pretemporada, el conjunto blanco regresa a la competición en este nuevo torneo, que se disputa en formato Final a Cuatro, en el Etihad Arena de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), y en el que también participan el Olympiacos, vigente campeón de Europa, y el Fenerbahce, campeón en 2025, en el otro lado del cuadro.

El Real Madrid, en condición de actual subcampeón continental, pondrá a prueba lo aprendido en las últimas fechas con el recién llegado Pedro Martínez, que tras comenzar con derrota ante el Breogán en el primer amistoso de la pretemporada, revertió la situación en las tres pruebas siguientes ante el Baskonia, La Laguna Tenerife y Unicaja.

Pese a las pocas semanas de preparación, el equipo merengue ya ha dejado muestras del nuevo estilo que desea implantar el técnico catalán, basado en el ritmo ofensivo y la agresividad en los primeros segundos de cada posesión.

Salvo el internacional español Usman Garuba, aún recuperándose de su rotura en el tendón de Aquiles la temporada pasada, el Real Madrid contará con todos sus efectivos, incluido su último fichaje, el estadounidense Nick Smith Jr., que no ha completado aún ninguna sesión de entrenamiento junto a sus compañeros, y cuyo debut se antoja altamente improbable.

Así, Martínez deberá decidir quiénes serán los 12 jugadores que integren la convocatoria para este encuentro, para el que sí dispondrá del resto de nuevas incorporaciones de este verano: Max Shulga, Timothé Luwawu-Cabarrot, Mikael Jantunen, Jaime Pradilla, Damian Jones y Olivier Sarr.

En la previa del duelo, el técnico ya señaló que este nuevo torneo es "como una Final Four", por lo que auguró un "gran espectáculo", pese a ser todavía el comienzo de la campaña.

"Creo que es un poco pronto para todos, pero es una buena prueba para medirnos contra grandes equipos, también lo será para ellos. A competir y dar la mejor imagen", aseguró.

Por su parte, el Dubai Basketball es otro de los equipos que también se ha reforzado con muchas caras nuevas este verano. Uno de sus movimientos más significativos ha llegado en su banquillo, con la contratación de Pascual tras su salida del Barça.

De esta forma, tras la victoria en las finales por el título de la Liga Endesa por 3-1 a favor del Valencia Basket, Martínez y Pascual volverán a verse las caras.

Junto al técnico de Gavá han llegado el georgiano 'Toko' Shengelia, también miembro azulgrana la última temporada, los estadounidenses Davion Mintz y Jaron Blosomgame, el francés Elie Okobo o el guineano Mamadi Diakité, procedente del Baskonia.

La guinda del proyecto ha aterrizado a última hora. El veterano Thomas Walkup, pieza clave en el Olympiacos griego, también se unió a la disciplina emiratí después de ser traspasado por una cantidad superior a los 2,5 millones de dólares, según varias informaciones.

Además, se mantienen las grandes estrellas que conformaron el núcleo duro de la pasada temporada, como Dzanan Musa, Dwayne Bacon, Mfiondu Kabengele, McKinley Wright IV o Filip Petrusev.

El choque entre ambos equipos será también una buena prueba para medirse antes del inicio de la Euroliga, ya que el Dubai y el Real Madrid abrirán la primera jornada el próximo 24 de septiembre en el Coca-Cola Arena.