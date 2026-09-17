Joel Soriano: "Tenía ganas de volver a la ACB"

“Tenía muchas ganas de volver a la ACB porque la dejé con no muy buenas sensaciones y ahora quiero demostrar que puedo jugar en esta Liga. Espero dar un gran nivel”, manifestó durante una rueda de prensa.

El exjugador del Ratiopharm Ulm alemán, con el que compitió la segunda parte de la pasada temporada en la Bundesliga tras desvincularse del Zaragoza, dijo que su nuevo entrenador, Diego Epifanio, le ha pedido que aporte “presencia en la pintura” y, sobre todo, su “experiencia” internacional.

“El Obradoiro la temporada pasada ganó muchos partidos, ahora queremos continuar lo que ellos empezaron. Todavía nos falta que se incorpore Efe -Abogid-, pero las sensaciones son muy buenas”, comentó.

Soriano tiene claro que el principal objetivo debe ser conseguir “la permanencia” en la Liga Endesa porque la ACB es “una categoría muy física, muy dura, en la que no hay ningún descanso”.

Dijo que todavía necesitan algo más de tiempo para que “la química” entre los jugadores se note en la pista, y avisó de que él no se siente la “superestrella” del equipo.

“El año pasado en Zaragoza no estaba mentalmente tan integrado como necesitaba. Esa temporada me enseñó muchas cosas, me sirvió para saber como uno sube y baja rápidamente. Yo vengo aquí a aportar lo máximo para ayudar a ganar el mayor número de partidos posibles”, subrayó.

El nuevo interior obradoirista desveló que su compañero de selección Rigoberto Mendoza, exjugador del equipo gallego, le dio “muy buenas” referencias tanto del Obradoiro como de Santiago.

“Me dijo que la afición está muy entregada al equipo, que la ciudad y la comida están muy bien. También me comentó que llueve un poco”, dijo, entre risas, Soriano, quien señaló que físicamente se encuentra “muy bien” porque no ha parado durante el verano.