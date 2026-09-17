Olympiacos-Fenerbahce, duelo de campeones en la nueva Supercopa de la Euroliga

Los griegos, que la pasada temporada rompieron la 'maldición' que perseguía al mejor equipo de la liga regular, dispondrá de una nueva oportunidad de demostrar su dominio en este nuevo torneo que se celebra en el Etihad Arena de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), con varios cambios significativos en su plantilla, pero con Georgios Bartzokas manteniéndose en el banquillo.

Lejos de esperar a que el proyecto se agotase en una mala temporada, el Olympiacos ha renovado buena parte de su plantilla tras la salida de varios miembros de la 'vieja guardia' de El Pireo.

Sin duda, uno de los fichajes del verano ha sido el del dominicano Jean Montero, debutante la pasada campaña en la competición con el Valencia Basket y uno de los mejores bases del baloncesto europeo en la actualidad.

Además, piezas como Miller McIntyre o Mbaye Ndiaye llegan para suplir el gran vacío que dejan Thomas Walkup, Alec Peters, Shaquille McKissic, Moustapha Fall o Giannoulis Larentzakis, jugadores clave en los éxitos recientes del conjunto heleno.

El Olympiacos, que consiguió un histórico doblete con la consecución también de la liga griega, fue el verdugo del Fenerbahce en las semifinales de la pasada Final a Cuatro, al vencer a los turcos por 79-61.

Ya en la final, ganarían el título al Real Madrid, con el francés Evan Fournier como Mejor Jugador (MVP).

Junto al alero francés, el búlgaro Sasha Vezenkov o el serbio Nikola Milutinov volverán a ser los puntales del conjunto de El Pireo, que volverá a partir como teórico favorito.

Al otro lado, el Fenerbahce continúa de la mano de la leyenda lituana Sarunas Jasikevicius como técnico, con el que ya consiguieron el título continental en 2025 o las dos últimas ligas turcas.

El equipo de Estambul ha llevado a cabo varias contrataciones de relumbrón para apuntalar su plantilla, en la que Wade Baldwin IV, Trent Horton-Tucker o Nicolo Melli volverán a ser sus principales referentes.

Así, los ala-pívot Braxton Key y Will Clyburn, procedentes del Valencia Basket y el Barça respectivamente, el base Trent Forrest, llegado desde el Baskonia, o clásicos de la competición como Shane Larkin o Shavon Shields, darán mucha profundidad a las rotaciones de Jasikevicius.

Otros fichajes como Johnny Juzang o Marcus Bingham, que debutarán por primera vez esta campaña en Euroliga, también están llamados a ser muy importantes dentro del cuadro turco.

El ganador de esta semifinal se citará en el partido por el título ante el ganador del Real Madrid-Dubai Basketball, protagonistas de la semifinal posterior.