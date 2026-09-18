92-90. El Olympiacos se mete en la final de la nueva Supercopa siendo fiel a su tradición

El club de El Pireo recortó 11 puntos en unos últimos diez minutos espléndidos y tiró por tierra el trabajo del Fenerbahce, que había dominado prácticamente durante todo el choque.

El galo Evan Fournier, Mejor Jugador de la última Final a Cuatro, volvió a ser uno de los grandes protagonistas en los momentos finales y terminó con 19 puntos y 18 de valoración.

De inicio, los helenos salieron con Cody Miller McIntyre como base, aunque con Tyler Dorsey como principal generador. Pese a ello, el equipo encontró puntos gracias a la actividad sin balón de Tyson Ward.

Ambos conjuntos se mostraron más cómodos desde el triple e iniciaron un bonito intercambio de aciertos desde el perímetro. El Fenerbahce, con buenos minutos de Marcus Bingham al 'cinco', ajustó atrás para forzar varias pérdidas y encadenó un parcial de 6-15 para terminar con ventaja el primer cuarto, 20-25 (min.10).

Georgios Bartzokas, entrenador de los griegos, movió sus piezas y otorgó la batuta al dominicano Jean Montero, pero el Olympiacos no frenó su ritmo de pérdidas (10). Por su parte, el Fenerbahce conservó sus buenas sensaciones defensivas y su amenaza exterior, con un inspiradísimo Braxton Key, 24-35 (min.14).

La salida a pista de Evan Fournier, con ocho puntos, tuvo un impacto inmediato para los helenos, que recortaron la distancia al descanso, 43-45.

La reanudación trajo consigo una alternancia constante en el marcador. Sin embargo, los turcos, bien metidos en ayudas, aceleraron en los últimos minutos del tercer cuarto con Shavon Shields y Talen Horton-Tucker dando una gran versión, minimizando el impacto en la zona de Donta Hall, 69-78 (min.30).

No perdió la cara al duelo el Olympiacos, fiel a su tradición, y consiguió empatar el duelo a falta de seis minutos para el final, 81-81 (min.34), para enfado de Sarunas Jasikevicius.

En otro precioso intercambio de canastas, los griegos se agarraron a Fournier, Mejor Jugador de la última Final a Cuatro de la Euroliga, para ponerse por delante, 92-90. Los turcos, con posesión para ganar, confiaron en Horton-Tucker, que no acertó en su intento de dos puntos ni después con Baldwin a la desesperada.

Así, el Olympiacos, vigente campeón de Europa, espera ya rival en la final, que se disputará este sábado ante el ganador del Real Madrid-Dubai Basketball.

92 - Olympiacos (20+23+26+23): Miller-McIntyre (2), Dorsey (9), Ward (9), Vezenkov (7) y Hall (12) -cinco inicial-, Montero (13), Papanikolaou (DNP), Ndiaye (9), Karagiannidis (DNP), Joseph (10), Jones (2) y Fournier (19).

90 - Fenerbahce (25+20+33+12): Baldwin IV (9), Shields (18), Clyburn (8), Melli (5) y Bingham (10) -cinco inicial-, Sanli (DNP), Horton-Tucker (8), Juzang (3), Forrest (7), Key (17), Bitim (-) y Silva (5).

Árbitros: Robert Lottermoser (GER), Emilio Pérez (ESP) y Luka Kardum (CRO). Sin eliminados.

Incidencias: Partido de semifinales de la Supercopa de la Euroliga disputado en el Eitihad Stadium de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).