95-98. El Madrid sufre, pero sobrevive y se emplaza en la final con el Olympiacos

Tras un primer cuarto sobresaliente, el conjunto de los Emiratos no supo controlar a un espeso Madrid, que pese a no practicar un baloncesto demasiado brillante, volvió a creer hasta el final, independientemente de las circunstancias, y se sobrepuso a una desventaja de 16 puntos en el segundo cuarto.

Un enorme Tavares, con 20 puntos, 7 rebotes y 22 de valoración, y la aportación desde el banquillo de Jaime Pradilla y Thimoté Luwawu-Cabarrot, con 13 y 20 puntos respectivamente, fue clave para la victoria del vigente subcampeón de Europa.

Era un partido con aroma a 'play-off' y no decepcionó. Una valiosa prueba para ambos conjuntos, que serán dos de los encargados de abrir la primera jornada de la Euroliga el próximo jueves en el Coca-Cola Arena.

Pedro Martínez dejó fuera de la convocatoria al capitán Sergio Llull, además de Gabriele Procida, Damian Jones y Nick Smith Jr., último fichaje.

Con los dos equipos aún en construcción, el Dubai mostró parte de su poderío para esta temporada, en la que bajo el sello defensivo de Xavi Pascual, promete ser un serio candidato a la Final a Cuatro de la Euroliga.

No fue un buen inicio 'merengue', incapaz de imponer su ritmo ofensivo en los primeros minutos. La versatilidad atrás del conjunto emiratí posibilitó muchos cambios en defensa e incomodó a los blancos. Además, los locales comenzaron con un impoluto cuatro de cuatro desde el perímetro, con un gran McKinley Wright IV, 16-4 (min.6).

Martínez agitó el banquillo. El Madrid no mejoró su fluidez, pero encontró su primer triple en las manos de Luwawu-Cabarrot. Ese acierto dio ánimos al equipo, que comenzó a pisar más la pintura para encontrar tiros exteriores claros, aunque sin igualar la precisión anfitriona (6/8), 27-18 (min.10).

Los de Xavi Pascual mantuvieron el orden y la intensidad atrás para forzar varios errores en un precipitado conjunto 'merengue', que no conseguía correr con facilidad.

Las rotaciones continuaron de manera constante y el Madrid, en un arreón fulgurante, logró rebajar la máxima de 16 puntos (36-20) gracias al poderío interior de Walter Tavares -12 puntos y 3 rebotes- con un impresionante parcial de 14-0 para desesperación de Xavi Pascual, que se echó las manos a la cabeza viendo el descontrol de un partido que tenía bien amarrado, 43-42 (min.20).

El conjunto español incrementó su intensidad defensiva tras la reanudación y, aunque se colocó en situación de bonus en solo tres minutos, mejoró sus sensaciones para ponerse por delante por primera vez en el partido, 50-51 (min.24).

Elie Okobo y Dwayne Bacon asumieron galones en ataque para el Dubai, que continuó su pegajoso trabajo en aro propio para dificultar la labor de los creadores de juego del Madrid, con Théo Maledon especialmente errático en situaciones de penetración.

Los blancos, mejor en el rebote (26-18), acabaron por delante a falta del último periodo pese a no encontrar aún su mejor versión, 63-64 (min.30).

Pradilla apareció con dos triples consecutivos, pero los emiratíes respondieron y no dejaron que el Madrid se escapase, 72-72 (min.34). La calidad de Luwawu-Cabarrot, que puso a los suyos a seis (74-81), fue bien contrarrestada por Okobo y Bacon, que voltearon de nuevo el marcador en los instantes finales.

Una pérdida de los blancos bien provocada por Okobo dejó el partido en 88-85 a favor de los locales.

Sin embargo, otro espectacular triple de Luwawu-Cabarrot puso las tablas a falta de la última posesión. La pelota quedó en el dejado del Dubai, pero su flamante fichaje, Thomas Walkup, no acertó un triple sobre la bocina y el partido se fue a la prórroga.

Ya en el tiempo extra, los de Pedro Martínez llegaron a colocarse a ocho (88-96), pero el empeño de Okobo hizo creer al anfitrión hasta el final, que volvió a tener bola para empatar por medio de Wright IV, aunque no acertó, dando vía libre al Madrid para la final contra el Olympiacos, 95-98.

95 - Dubai Basketball (27+16+20+25+7): Wright IV (12), Okobo (24), Bacon (19), Blossomgame (4) y Kabengele (10) -cinco inicial-, Anderson (3), Mintz (3), Bertans (-), Diakité (5), Shengelia (11), Petrusev (-) y Walkup (4).

98 - Real Madrid (18+24+22+24+10): Campazzo (5), Feliz (10), Deck (15), Okeke (4) y Tavares (20) -cinco inicial-, Shulga (-), Luwawu-Cabarrot (20), Pradilla (13), Abalde (-), Maledon (4), Jantunen (5) y Sarr (2).

Árbitros: Ilija Belosevic (SER), Emin Mogulkoc (TUR) y Gytis Vilius (LTU). Señalaron falta antideportiva a Jaron Blossongame (min.17), falta disruptiva a Justin Anderson (min.34) y técnica a Dwayne Bacon (min.38), del Dubai, y técnica a Facundo Campazzo (min.38), del Madrid. Sin eliminados.

Incidencias: Partido de semifinales de la Supercopa de la Euroliga disputado en el Etihad Arena de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).