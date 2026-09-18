Barça, Valencia, Joventut y Baskonia compiten por el primer título del curso en España

Cuarenta años después de su segundo y último título, la Penya, tres veces finalista entre 1985 y 1987, acogerá por primera vez la Supercopa Endesa con el desafío de romper un doble maleficio, pues ni el anfitrión ha ganado nunca el torneo ni el cuadro verdinegro ha superado las tres semifinales que ha pisado desde que la competición dejó de dirimirse a partido único.

El conjunto verdinegro, liderado en la banda por el entrenador Dani Miret y sobre el parqué por el base Ricky Rubio, se ha reforzado este verano con siete jugadores, entre los que destaca el regreso del escolta argentino Nico Laprovittola, y aún arrastra la sensible baja del pívot Ante Tomic.

Delante, el Kosner Baskonia, clasificado como campeón de la Copa del Rey, que, pese a la marcha de piezas importantes como el máximo anotador de la pasada Liga Endesa, el alero Timothé Luwawu-Cabarrot, ha apuntalado la plantilla con seis incorporaciones y confiado en el talento anotador del alero dominicano Chris Duarte.

El cuadro vitoriano, con la baja del pívot ucraniano Alex Len por "molestias físicas", regresa a una competición que no disputaba desde 2020 con el reto de levantar un trofeo que se le resiste desde su época dorada, cuando lo ganó cuatro veces del tirón entre 2005 y 2008.

Asimismo, la segunda semifinal enfrentará a dos equipos, Barça y Valencia Basket, que este verano se han renovado a fondo, aunque por razones opuestas.

Tras protagonizar la mejor temporada de su historia, coronada con los títulos de la Supercopa y la Liga Endesa, el equipo 'taronja' ha perdido a algunos de sus referentes, como el técnico Pedro Martínez, y los jugadores Jean Montero, Brancou Badio y Jaime Pradilla, captados por algunos de los equipos más poderosos de la Euroliga.

Con todo, el Valencia Basket ha apostado por la continuidad al elegir como técnico a Xavi Albert, asistente de Martínez, y ha incorporado diez piezas, algunas de presente y futuro como el joven internacional español Mario Saint-Supery, y otras contrastadas en la Euroliga, como el ala-pívot Nikola Mirotic -duda para este torneo por cuestiones burocráticas, según explicó él mismo- y el base TJ Shorts.

El equipo 'taronja', que opta a su tercer título, cuenta con un plantel de 17 jugadores, aunque el interior Neal Sako está casi descartado tras haber sido operado de una hernia inguinal en julio y el pívot cubano Jasiel Rivero no disputó los últimos amistosos por problemas físicos.

Y si el Valencia se ha renovado a causa de sus éxitos, el Barça, clasificado como finalista de la Liga Endesa, ha iniciado un nuevo proyecto, diseñado por Xevi Pujol en los despachos y dirigido en el banquillo por Aleksander Sekulic, después de tres cursos en blanco.

Un cambio profundo -con diez bajas, once altas y cuatro jugadores que siguen en la plantilla-, centrado en dotar de físico, juventud y polivalencia al equipo, el más americanizado y con menos experiencia europea de los últimos tiempos.

El base Justin Robinson y el alero Tyrese Martin destacan entre los recién llegados al Barça, que acudirá a la cita con las bajas por lesión de los interiores Tosan Evbuomwan y Yoan Makoundou, y la duda del escolta Darío Brizuela, que se retiró del último amistoso por una contusión en la pierna.

El conjunto catalán, seis veces vencedor del torneo, tratará de ganar una competición que se le resiste desde 2015 y recortar así la distancia en el palmarés respecto al Real Madrid, que es el más laureado con diez trofeos y no participará en la Supercopa Endesa por primera vez en 18 años.