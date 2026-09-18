El Real Madrid y el Olympiacos pelearán por ser el primer campeón de la Supercopa

En otra batalla para entrar en la historia, ambos conjuntos se citarán en uno de los partidos más clásicos del Viejo Continente.

Además, lo harán tras vivir similares experiencias en las semifinales.

El Olympiacos se repuso a un mal inicio ante el Fenerbahce y remontó en el último cuarto gracias a un gran Evan Founier. Por su parte, el Real Madrid de Pedro Martínez sobrevivió a una desventaja de 16 puntos y forzó la prórroga contra el Dubai Basketball de Xavi Pascual.

El técnico catalán dejó fuera de la convocatoria ante el Dubai Basketball al capitán Sergio Llull, además de Gabriele Procida, Damian Jones y Nick Smith Jr., último fichaje, por lo que podría implantar cambios para la final.

Por su parte, Georgios Bartzokas, entrenador del equipo heleno, dio descanso en semifinales a Kostas Papanikolaou, sin minutos pese a estar en el banquillo, y al pívot Nikola Milutinov, que no formó parte de la lista de 12.

El último enfrentamiento entre ambos equipos se produjo el pasado 24 de mayo en la final de la Euroliga. Los blancos, con Sergio Scariolo en el banquillo, cayeron con honores ante el Olympiacos por 92-85 en el Telekom Center de Atenas.

Así, el Madrid dispondrá de una oportunidad para vengarse de la derrota europea, con el aliciente, además, de convertirse en el primer campeón de la historia de la Supercopa de la Euroliga.