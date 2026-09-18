José Calderón, nuevo asistente del mánager general de los Cleveland Cavaliers

En el comunicado del anuncio, los Cavaliers destacaron que Calderón ha sido "fundamental para ayudar a la oficina directiva a alcanzar sus objetivos tanto dentro como fuera de la cancha" desde su incorporación en 2022 como asesor especial del equipo directivo.

Entre las iniciativas a las que ha contribuido destacaron el campamento de entrenamiento de seis días que los Cavaliers organizarán entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre en Andalucía para preparar la próxima temporada.

El base tuvo su primer contacto con la franquicia de Ohio durante la temporada 2017-2018, cuando vistió su camiseta y alcanzó las Finales de la NBA por única vez en su carrera.

Calderón pasó por siete equipos durante sus catorce temporadas en la NBA. Debutó con los Toronto Raptors en la campaña 2005-2006 tras no ser elegido en el 'draft' de 2003, y se retiró en 2019 en los Detroit Pistons. Entre medias vistió los uniformes de Dallas Mavericks, New York Knicks, Los Angeles Lakers, Atlanta Hawks y Cavaliers.

Tras su retirada, Calderón trabajó para la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA), donde se desempeñó como Asistente Especial del Director Ejecutivo, colaborando estrechamente con la entonces Directora Ejecutiva de la NBPA, Michele Roberts.

Calderón reemplazará en su nuevo cargo a Brandon Weems, quien fue promocionado a mánager general de la franquicia.