Mirotic: Sigo con hambre

"Sigo con hambre de ganar. En todos los sitios en los que he estado he ganado títulos y espero seguir haciendo esto aquí", señaló el jugador nacido en Montenegro y con nacionalidad española.
"Estoy con ganas de poder ayudar al equipo a seguir construyendo algo especial y de ayudar a la gente joven. También de poder ayudar al 'staff' con mi experiencia. Me siento capacitado de hacerlo y vine directo sin dormir porque tenía ganas de no perderme días porque estaba cerca la Supercopa y quería ser parte del equipo", añadió Mirotic, que admitió que su presencia en el torneo no es segura por cuestiones burocráticas.
El ex del Real Madrid y del Barcelona dijo que para él "es un orgullo" jugar en el Valencia Basket, también en la elite del baloncesto español, y más en una temporada como la de su cuadragésimo aniversario.
"Tiene mucha historia por detrás y esto es símbolo de que habrá mucha historia por delante. Son 40 años construyendo algo especial y formar parte de este proyecto es algo especial", apuntó.
Además, dijo que quiere ayudar a dar continuidad a los éxitos de la pasada campaña, en la que el equipo llegó a la Final a Cuatro de la Euroliga y conquistó la Supercopa y la Liga Endesa.
"Este equipo va a seguir haciendo lo mismo o intentando ser mejor. Ir de menos a más, ir construyendo a un club que ya está en un nivel muy alto y que la gente piense de Valencia como un club que va a competir por todos los títulos. El Valencia una vez más va a estar lo más arriba posible", auguró.
"No vamos a hablar de presión porque siempre se espera mucho y estoy acostumbrado a tener esa presión. Por mí no hay problema. Espero que podamos dar lo que la afición pide, esfuerzo y compromiso, y que podamos hacer disfrutar a toda la ciudad", añadió.
Mirotic dijo que la pasada campaña en el Mónaco no fue "fácil" y agradeció al Valencia haber confiado en él. "Está en mis manos devolver ese compromiso y dar lo mejor que pueda para dar las gracias por la confianza", dijo.
El ala-pívot dijo que cuando surgió el interés del Valencia Basket este verano para él fue un "objetivo claro" poder cerrar la operación. "Hablé con mi agente y le dije si había alguna opción que íbamos para adelante", explicó.
"Se dio todo muy rápido. Hay detalles en los que yo no me meto. Llevábamos tiempo hablando y lo que sí sé es que cuando todo estuvo a punto de cerrarse estaba con mi familia y con mis hijos a las 5 de la tarde en la piscina. Me dijo mi agente 'si quieres, lo cerramos ya' y esa noche estaba ya volando", recordó.
Mirotic dijo que el Valencia "es un club con trayectoria" y que está "en una gran dirección". "Ha ganado títulos, ha jugado la Final Four, es un proyecto muy bonito, en una gran ciudad y con gran afición. He escuchado muchas cosas positivas y para poder unirme a este proyecto todo cuadraba", analizó.