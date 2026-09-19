Pedro Martínez: "La mentalidad es más importante que la táctica"

El técnico barcelonés, siempre autocrítico, reconoció que su equipo "necesita mejorar" y que en el tercer cuarto sus jugadores pasaron por un "momento horrible", aunque elogió su personalidad para llevarse un igualadísimo duelo ante el vigente campeón de Europa.

"Felicidades a mis jugadores. Creyeron pese a tener un momento horrible en el tercer cuarto ante un gran Olympiacos; pero sobrevivimos a esos malos momentos. Personalmente, en el último cuarto, creo que no jugamos demasiado bien, porque no pasamos el balón, pero es pretemporada y necesitamos mejorar. Pese a ello, la mentalidad es más importante que la táctica", afirmó a los micrófonos de la Euroliga al término del partido.

Ya en la rueda de prensa posterior, volvió a elogiar la mentalidad de su plantilla, en un título que, espera, sea un impulso para encarar la temporada de la mejor forma posible.

"Nosotros consideramos que la competición oficial empezó ayer. Estoy contento de la mentalidad de los jugadores en el día a día, tienen una muy buena química interna. Eso me hace pensar que con trabajo vamos a seguir mejorando. Es un buen inicio para la confianza. El lunes tendremos que hacer el mejor entrenamiento posible aunque hubiésemos perdido. Debemos ser conscientes de que llevamos poco tiempo y tenemos que mejorar", afirmó.

Martínez consiguió vengar la derrota infligida por los helenos el pasado mayo en la final de la Euroliga, en una campaña que acabaría sin títulos para los blancos.

"He estado hablando con Florentino y estaba muy contento después de una temporada difícil como la anterior. Es muy importante para nosotros. Espero que nos dé energía para seguir trabajando, porque ahora empezamos la temporada y necesitamos mejorar como el Olympiacos o cualquiera de los equipos que han estado aquí. Hoy no jugamos bien el último cuarto, necesitamos tener más conocimiento para no hacer lo mismo en el futuro", aseveró.

Por último, repitió la idea de crear una plantilla en la que todos puedan ser importantes, más allá de los premios individuales, como el MVP de Walter Tavares.

"Tenemos una plantilla muy larga y todos son muy importantes. Necesitamos a todos para una temporada muy exigente, en la que casi seguro jugaremos más de 90 partidos. Necesitamos que todos se sientan importantes. El momento clave ha sido en el tercer cuarto, cuando el Olympiacos nos ha dominado de inicio. Nosotros hemos perdido el control, Edy (Tavares) y Tim (Luwawu-Cabarrot) se han cargado de faltas y ahí ha sido un ejercicio de supervivencia. Deck, Maledon, Pradilla, Jantunen o Jones han estado muy bien en ese momento", analizó

"Estoy muy de acuerdo con el MVP a Tavares porque ha sido decisivio para nosotros haciendo muchas cosas, pero todos han estado brillantes. Estoy contento porque ha sido una victoria coral y creo que ayer también pasó lo mismo. Me da buenas sensaciones que todos se sientan importantes y no depender solo de uno. Nos sobrepusimos a las personales de Tavares y Luwawu-Cabarrot y tal vez sea la mejor noticia por encima del haber ganado, que estemos creando esa cultura de que el equipo está por encima de todos", finalizó.