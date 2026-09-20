Las Valkyries aumentan la presión sobre las Lynx en el desenlace final de la WNBA

Las Valkyries ganaron con facilidad a Seattle y tienen una marca de 31-11, mientras que las Lynx siguen momentáneamente líderes con un balance de 31-10.

Eso sí, Minnesota vive un momento de bajón de forma y lleva tres derrotas seguidas.

Las Seattle Storm pagaron contra las Valkyries un segundo cuarto perdido 28-6 y no supieron aprovechar los bajos porcentajes de Golden State en el último período.

La española Awa Fam aportó ocho puntos, nueve rebotes y dos asistencias para las Storm.

Los ocho billetes para los 'playoffs' de la WNBA ya tienen dueño, aunque todavía está por decidir el orden de los cruces. Minnesota Lynx, Golden State Valkyries, Las Vegas Aces, Atlanta Dream, Indiana Fever, Washington Mystics, Dallas Wings y New York Liberty competirán por el título.

La fase regular termina el 24 de septiembre, con la pugna por el primer puesto todavía abierta entre Minnesota y Golden State y con una pelea cerrada por el resto de posiciones.

El sistema clasifica a los ocho mejores equipos de la liga sin distinción de conferencias, de modo que cada triunfo puede alterar los emparejamientos y el factor cancha.

Los 'playoffs' comenzarán el 27 de septiembre con una primera ronda al mejor de tres partidos. Las semifinales, al mejor de cinco, arrancarán el 4 de octubre, mientras que las Finales de la WNBA se estrenarán el 17 de octubre con un formato al mejor de siete encuentros.