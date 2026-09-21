Básquetbol
21 de septiembre de 2026 a la - 07:25

Dominicano Andersson García se une al Breogán español tras solventar problemas con visado

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Lugo, 21 sep (EFE).- El internacional dominicano Andersson García, una de las caras nuevas del Río Breogán para la temporada 2026-27, completó este lunes su primer entrenamiento a las órdenes de Luis Casimiro en el Pazo Provincial de Lugo.

Por EFE
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El ala-pívot llega al baloncesto español avalado por sus sólidas estadísticas en la NCAA, la G League y la NBA, donde defendió la camiseta de Utah Jazz durante cinco partidos con unos promedios de 5.2 puntos, 8.4 rebotes, 2.8 asistencias y 1.6 robos.

Andersson García no se pudo incorporar antes a los entrenamientos del Breogán por problemas con su visado, motivo por el cual se perdió la fase previa de la Liga de Campeones, en la que el equipo celeste cayó eliminado en semifinales ante el Warszawa polaco.