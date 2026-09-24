89-106. Vezenkov y Dorsey imponen la ley del campeón en Vitoria

El ala-pívot búlgaro y el anotador heleno, con 47 puntos entre ambos, se multiplicaron para darle la vuelta a un partido en un primer cuarto de color azulgrana y lanzar a su equipo con contundencia.

AJ Lawson con 20 puntos y Tadas Sedekerskis con liderazgo en la pista, fueron los mejores de un Baskonia que tiene mucho trabajo por delante.

Los azulgranas comenzaron con mucho acierto y cuatro triples prácticamente consecutivos marcaron un 14-6 de inicio, que obligó a frenar en secó el duelo al técnico griego.

Los tres triples de Tadas Sedekerskis fueron contestados por la facilidad anotadora de Sasa Vezenkov y Tyler Dorsey, que mantuvieron en partido a los de El Pireo ante la sangría de triples locales.

Dorsey empató el partido con cinco puntos consecutivos tras los errores defensivos baskonistas, que concedieron canastas fáciles a un Olympiacos que no dejó de anotar y cerró el primer asalto con un 3-10, para darle la vuelta al marcador, 29-36.

El rebote ofensivo fue un apoyo fundamental para los visitantes que aprovecharon su mayor envergadura.

El Baskonia funcionaba mejor en velocidad, con AJ Lawson como estilete, y así recortó distancias, pero apareció Jean Montero para sumarse a la pareja anotadora griega, que dominaba el partido al descanso, 46-56.

El intercambio de golpes tras el descanso favoreció a un Olympiacos, que fue poco a poco tirando de talento para abrir aún más la brecha.

Dorsey y Vezenkov no dejaron de destrozar el aro baskonista y Paolo Galbiati intentó cambiar el ritmo con una defensa en zona, pero la diferencia se estiró por encima de los 20 puntos, 60-81.

Markus Howard dio aire desde el exterior a un Baskonia que sufría en la pintura y que se vio superado en el uno contra uno.

Así, el Olympiacos recuperaba su sitio en el marcador con varios destellos de sus manejadores y mantuvo a raya, 89-106, a un Baskonia que no se rindió a pesar de los problemas.

89 - Kosner Baskonia (29+17+14+26): Simmons (6), Stewart (8), Duarte (9), Sedekerskis (15) y Kurucs (5) -cinco inicial-, Lawson (20), Baugh (7), Joksimovic (-), Spagnolo (5), Faried (5), Frisch (-) y Howard (9).

106 – Olympiacos (36+20+25+23): Miller-McIntyre (2), Dorsey (25), Ward (11), Vezenkov (22) y Hall (4) -cinco inicial-, Ndiaye (4), Papanikolau (-), Fournier (7), Joseph (2) Jones (12) Montero (15) y Milutinov (2).

Árbitros: Tomislav Hordov (Croacia), Arturas Sukys (Lituania), Milos Koljensic (Montenegro). Sin eliminados. Señalaron falta técnica a Ward (min.24), Fournier (min.30), Kurucs (min.30), Galbiati (min.32) y Howard (min.33).

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la Euroliga, disputado en el Fernando Buesa Arena de Vitoria ante 6.848 espectadores. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de los aficionados baskonistas fallecidos durante el curso pasado.