Albert: "Tengo muchas ganas de empezar una nueva edición de la Euroliga"

"Tengo muchas ganas de empezar una nueva edición de la Euroliga, de empezar a competir en la mejor competición que hay. Esperamos para mañana un ambiente muy fuerte, muy intenso, con Besiktas volviendo a la Euroliga después de 13 años", explicó.
El nuevo primer entrenador del conjunto valenciano añadió: "Esperamos uno de los escenarios donde el público lo tendremos más encima y más apretará. Y con muchas ganas de ver como respondemos como equipo".
Albert informó que continúan con las dudas en el juego interior, debido a las problemas físicos que impidieron que jugaran en la Supercopa de España el pasado fin de semana Nikola Mirotic, Jasiel Rivero y Neal Sako.
"Esperamos ganar un poco más de solidez y de control de rebote para poder llegar a implementar mejor el juego de transiciones que echamos en falta al anterior partido. Pero, sobre todo, con la mente muy abierta al saber que cada partido es una nueva historia y continuar dando un paso adelante", concluyó Albert.