Albert: "Tengo muchas ganas de empezar una nueva edición de la Euroliga"

Albert: "Tengo muchas ganas de empezar una nueva edición de la Euroliga"

Valencia, 24 sep (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Xavi Albert, señaló en la previa del debut de su equipo, en la nueva edición de la Euroliga, ante el Besiktas en Turquía que todos están con muchas ganas de comenzar "la mejor competición que hay".