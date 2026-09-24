Básquetbol
24 de septiembre de 2026 a la - 14:25

Albert: "Tengo muchas ganas de empezar una nueva edición de la Euroliga"

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Valencia, 24 sep (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Xavi Albert, señaló en la previa del debut de su equipo, en la nueva edición de la Euroliga, ante el Besiktas en Turquía que todos están con muchas ganas de comenzar "la mejor competición que hay".

Por EFE
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"Tengo muchas ganas de empezar una nueva edición de la Euroliga, de empezar a competir en la mejor competición que hay. Esperamos para mañana un ambiente muy fuerte, muy intenso, con Besiktas volviendo a la Euroliga después de 13 años", explicó.

El nuevo primer entrenador del conjunto valenciano añadió: "Esperamos uno de los escenarios donde el público lo tendremos más encima y más apretará. Y con muchas ganas de ver como respondemos como equipo".

Albert informó que continúan con las dudas en el juego interior, debido a las problemas físicos que impidieron que jugaran en la Supercopa de España el pasado fin de semana Nikola Mirotic, Jasiel Rivero y Neal Sako.

"Esperamos ganar un poco más de solidez y de control de rebote para poder llegar a implementar mejor el juego de transiciones que echamos en falta al anterior partido. Pero, sobre todo, con la mente muy abierta al saber que cada partido es una nueva historia y continuar dando un paso adelante", concluyó Albert.