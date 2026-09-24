El nuevo Valencia Basket se estrena en la cancha del recién llegado Besiktas

Tras sorprender al continente con su brillante clasificación para la Final a Cuatro de la pasada campaña y ganar la Liga Endesa, el Valencia Basket vio cómo abandonaban el club tras pagar el importe de su cláusula el técnico Pedro Martínez, los exteriores Brancou Badio y Jean Montero y el interior Jaime Pradilla. Además tampoco logró renovar a Braxton Key.

Para rehacerse, el Valencia se ha puesto en manos de Xavi Albert, ayudante de Pedro Martínez las dos últimas campañas, y ha incorporado a jugadores que han demostrado su valía en la Euroliga como el veterano Nikola Mirotic y los estadounidenses TJ Shorts y Armori Brooks.

Además confía en recuperar la mejor versión de Dylan Osetkowski y en la progresión de jugadores como Mario Saint-Supéry, Gonzalo Corbalán, Lucas Marí o Mo Gueye, otros de sus fichajes de este verano.

No obstante, en la plantilla quedan jugadores que mostraron un gran rendimiento en la competición el pasado curso como Kameron Taylor, Josep Puerto, Neal Sako y Nate Reuvers y otros que se espera que aumente su aportación como Omari Moore. También se estrenará en el torneo Álvaro Cárdenas, que llegó al equipo al final de la pasada campaña pero solo para jugar la Liga Endesa.

El Valencia llega a esta cita tras haber firmado un gris debut oficial en la semifinal de la Supercopa ante el Barça en Badalona el pasado sábado. Aunque se mostró batallador y estuvo en el partido hasta tener un último tiro para ganarlo, se le vio falto de automatismos, con problemas para cerrar el rebote y para correr.

En ese choque no estuvieron ni Mirotic, que se ha incorporado al trabajo hace apenas unos días, ni los lesionados Sako, que fue operado de una hernia inguinal en julio y ni se había ejercitado con el equipo, ni el cubano Jasiel Rivero, que es un refuerzo temporal. Además, Albert descartó a Marí.

Para este choque en Estambul, el técnico se ha dejado en València al propio Marí, a Corbalán y a Yankuba Sima y deberá descartar a uno de los 13 jugadores desplazados, entre los que están tanto Sako, como Rivero y Mirotic.

Enfrente tendrá a un equipo que conoció que jugaría la Euroliga a finales de junio y que ha incorporado como principal referencia a Scottie Wilbekin. Otros jugadores destacados en la plantilla que dirige Dusan Alimpijevic son David DeJulius, que llega de una gran campaña en el UCAM Murcia pero está lesionado, Conor Morgan, Eugene Omoruyi, Ante Zizic y Wayne Gabriel.

Esta semana, el Besiktas cayó por 72-59 en la final de la Copa Presidente de su país. Sus principals referencias ofensivas fueron Jaylen Nowell y Devon Dotson..