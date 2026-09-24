El pívot Josh Nebo estará entre dos y tres semanas de baja por una lesión en el sóleo

El jugador, estadounidense nacionalizado esloveno, se lesionó durante el entrenamiento de este miércoles y su ausencia deja al conjunto catalán con el polaco Olek Balcerowski como único pívot puro para, como mínimo, los próximos ocho partidos, atendiendo a los plazos de recuperación estimados por el club tras las pertinentes pruebas médicas.

La baja supone un contratiempo para el técnico Aleksander Sekulic, que afronta el inicio de la temporada con el juego interior mermado y solo Olivier Nkamhoua disponible para cubrir esa posición.

A la ausencia de Nebo se suman las de Yoan Makoundou, que se recupera de una agudización de una tendinopatía rotuliana en la rodilla izquierda, y Tosan Evbuomwan, que ha sido reevaluado de la subluxación del hombro izquierdo que sufrió con la selección de Gran Bretaña y continuará realizando trabajo de readaptación durante las próximas semanas.