Aldama arropa a De Larrea en su salto a la NBA con los Mavericks

Aldama, adquirido este verano por Dallas tras cinco temporadas en los Memphis Grizzlies, reconoció este viernes durante la Jornada de Medios de los Mavericks que el año de 'rookie' "es duro", por lo que está tratando de ayudar a De Larrea en todo lo posible.

"Que los dos podamos estar en la NBA al mismo tiempo es algo poco común y estamos ilusionados", dijo Aldama en rueda de prensa.

"Es especial. Siendo de España, no tienes muchas oportunidades de jugar con otros españoles. Evidentemente, ya he jugado con Sergio (en la selección) y es amigo mío, así que eso lo hace todavía más especial", añadió.

Por su lado, De Larrea, elegido en el número 25 del 'draft', dijo que tener a Aldama en Dallas es algo "increíble". "Le conozco desde hace tres años. Hemos jugado juntos y hemos construido una gran relación", dijo el base.

El exjugador del Valencia Basket se mostró convencido que podrán replicar en Dallas la "química" que ambos tienen en la selección española: "Es un muy buen tirador. Puedo encontrarle en buenas situaciones de 'spot-up'.

Aldama y De Larrea coincidirán esta temporada en los Mavericks con jugadores como Cooper Flagg y Kyrie Irving, bajo la dirección de Dusty May, en su primera experiencia en la NBA tras conquistar este 2026 el campeonato universitario (NCAA) con Míchigan.