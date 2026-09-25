El uruguayo Taboada salta al primer equipo del San Pablo con "muchas ganas de aprender"

Taboada reconoce, en declaraciones a EFE, que recibió con satisfacción la oportunidad de formar parte de la primera plantilla y muy agradecido con la oportunidad, con el objetivo ahora de aprovechar cada entrenamiento para seguir creciendo.

Su presencia en el primer equipo también tiene un significado especial por su origen porque son "poquitos" los que llegan desde Uruguay "y es un orgullo poder estar acá y competir en ACB y EuroCup, que son dos competiciones muy complicadas y de mucho nivel".

El joven jugador explica que intenta prepararse "lo mejor que pueda para estar al mejor nivel posible".

En este proceso ha podido contar también con las referencias del exjugador de San Pablo Bruno Fitipaldo, con quien coincidió en la última ventana internacional, y quien le trasladó su buena experiencia en el Burgos.

El jugador también destaca su adaptación a una plantilla en la que "cambiaron casi todo", aunque considera que la llegada de nuevos compañeros está facilitando el proceso y destacó que hay "muy buena onda y encima son muy talentosos".

"Eso ayuda mucho para jugar, te facilita un montón de cosas", agregó.

Sobre las indicaciones de Porfirio Fisac, el uruguayo apunta que el técnico le pide mantener su estilo y asumir las responsabilidades que le corresponden, especialmente en defensa.

"Me pide que juegue como yo sé jugar, que le aporte lo que él me pide en defensa y nada, eso", resume.

Aunque su salto al primer equipo le llevará a compartir vestuario con jugadores profesionales, Taboada no pierde el contacto con sus compañeros del conjunto U22.

"Yo los sigo viendo todos los días", explica el uruguayo, que mantiene así el vínculo con el grupo con el que ha competido durante la última temporada.