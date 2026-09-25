Las Minnesota Lynx terminan líderes la temporada de la WNBA, con las Aces terceras

Las Golden State Valkyries (32-12) fueron segundas y se verán las caras contra las Dallas Wings (27-17) de Paige Bueckers en esa primera ronda que arrancará este domingo.

La tercera eliminatoria enfrentará a las Aces de Las Vegas (31-13) de A'ja Wilson, vigentes campeonas, contra las Indiana Fever (28-16) de Caitlin Clark; mientras que el cuadro lo completan las Atlanta Dream (30-14) y las Washington Mystics (28-16).

Raquel Carrera con las Liberty y Alicia Flórez con las Mystics serán las únicas representantes españolas en los 'playoff'.

Los triunfos este jueves de Lynx, Valkyries y Aces, separadas por una victoria entre cada una, impidieron cambios en la parte alta de la clasificación en una última jornada con mucho en juego.

Las Lynx derrotaron 86-66 a las Fever, las Valkyries 75-76 a las Sparks de Los Ángeles y las Aces 82-100 a las Phoenix Mercury.

A las Fever, sin embargo, la derrota en Mineápolis sí les costó un puesto en la clasificación, cayendo a la sexta posición y provocando un enfrentamiento con las Aces en la primera ronda.